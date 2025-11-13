Λαζόπουλος: «Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω» - Λιάγκας: «Δεν απαντάω σε εμμονικούς...» - Real.gr

Εξώδικο από τον Γιώργο Λιάγκα έλαβε ο Λάκης Λαζόπουλος, με τον παρουσιαστή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να ενημερώνει κοινό και τηλεθεατές για την συγκεκριμένη πράξη από τον γνωστό παρουσιαστή.

Ο Λάκης Λαζόπουλος θέλησε να σχολιάσει με το δικό του σατιρικό ύφος την συγκεκριμένη κίνηση και αφού έδειξε το εξώδικο, στην συνέχεια ανέφερε: «Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση. Το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του καλά! Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης!».

Στη συνέχεια, ο γνωστός κωμικός εξήγησε πως δεν είναι δημοσιογράφος και δεν μεταδίδει ειδήσεις, αλλά σχολιάζει γεγονότα που ήδη έχουν παρουσιαστεί στα ΜΜΕ, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διαχωρίσει την θέση του. «Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις».

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, πρόσθεσε με χιούμορ: «Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Ποιος σε ματιάζει; Μόνος σου ματιάζεσαι. Αυτοματιάζεσαι. Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι όλη μέρα».

Σήμερα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε από το Πρωινό του ΑΝΤ1 πως δεν θα απαντήσει σε όσους τον σχολίασαν το βράδυ της Τετάρτης 12/11.

Όπως είπε αν και δέχτηκε πιέσεις για να απαντήσει δεν θα το κάνει ενώ όπως τόνισε δεν θέλει να ασχοληθεί με εμμονικούς ανθρώπους και εμμονικές απόψεις.

«Από χτες βράδυ δέχομαι χιλιάδες μηνύματα πιέζομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν είδα τηλεόραση, πήγα στο θέατρο και είδα τον Κιμούλη. Μου λένε “δεν θα απαντήσεις;”. Αν βλέπετε την εκπομπή επειδή περιμένετε να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε κανάλι, δεν πρόκειται να απαντήσει.

Αν τη βλέπετε για τα θέματα, δείτε την έχουμε πολύ ωραία θέματα. Εγώ θα σχολιάζω τους πάντες και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, εγώ θα σχολιάσω όπως κάνουν σε όλες τις εκπομπές. Είτε αυτό είναι αρνητικό είτε θετικό. Τώρα, το να μπω σε μια λογική να απαντήσω σε εμμονικές απόψεις και εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω. Μακριά από εμένα αυτό», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.



