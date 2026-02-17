«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν - Real.gr

Oλική ανανέωση έρχεται στην prime time την προσεχή σεζόν, με συνολικά περισσότερες από δέκα σειρές να ρίχνουν αυλαία. Ο σχεδιασμός της ζώνης υψηλής τηλεθέασης στο Mega, στον ΑΝΤ1 και στον Alpha ξεκινά πάλι από το μηδέν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά υψηλόβαθμη τηλεοπτική πηγή στη Reallife, «και τα τρία μεγάλα κανάλια του χρόνου δεν θα έχουν τίποτα ίδιο με φέτος. Από ό,τι βλέπουμε τώρα, είναι όλα τελειωμένα εκτός από το ‘‘Σόι σου’’».

Μετά τον Alpha, που αποφάσισε να ανανεώσει πλήρως το πρόγραμμά του ρίχνοντας αυλαία σε συνολικά έξι σειρές του, κάποιες εκ των οποίων επιτυχημένες, ανάλογη πορεία ακολουθεί και το Mega που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής. Επειτα από πέντε χρόνια, η «Γη της ελιάς» ολοκληρώνει τον κύκλο της και αφήνει ανοιχτό το πεδίο στη βραδινή ζώνη. Επιπλέον, σε οριστικό φινάλε οδηγείται και το «Μια νύχτα μόνο».

Τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε η σειρά πριν από τις γιορτές άνοιξαν την όρεξη στο Mega που εξέτασε αρχικά το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη σειρά με τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου για ακόμα μία σεζόν.

Ομως, η πτώση της τηλεθέασης τις τελευταίες εβδομάδες αλλάζει τα δεδομένα και τελικά η σειρά θα ολοκληρωθεί στο πέρας της πρώτης σεζόν. Οριστικό φινάλε θα έχει σε λίγες εβδομάδες το «HOTEΛ EΛVIRA», ενώ ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για το «Εχω παιδιά», που ξεκίνησε το δεύτερο μισό της σεζόν με μέτριες επιδόσεις. Το Mega θα χτίσει την prime time από την αρχή, με τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου να παίρνει τη θέση της «Γης της ελιάς», ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η μαύρη κωμωδία «Κάμπινγκ» που ξεκίνησε γυρίσματα.

Σε πλήρη αναμόρφωση προγράμματος οδηγείται και ο ΑΝΤ1. Το «Grand Hotel» κατεβάζει ρολά στο τέλος της δεύτερης σεζόν και αναζητείται η διάδοχη σειρά, τα «Παιχνίδια εκδίκησης» τελειώνουν, ο «Δικαστής» είδε τα επεισόδιά του να μειώνονται και πλέον μεταδίδονται μόνο στον ΑΝΤ1+, ενώ οριστικά αυλαία πέφτει και για το «Γιατί, ρε πατέρα;».

Προσεχώς αναμένεται να βγει στον αέρα η κωμική σειρά «Σούπερ ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο, με προσδοκίες για μια καλή πορεία και για πιθανή επέκταση τη νέα σεζόν. Η επόμενη τηλεοπτική χρονιά αναμένεται να περιλαμβάνει μείγμα μυθοπλασίας και entertainment, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ριάλιτι για τη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1.