«Lingo»: Προχωρά το στήσιμο του νέου τηλεπαιχνιδιού στο Star - Real.gr

15:30, 26/01/2026
Με ταχείς ρυθμούς και με προοπτική έναρξης την άνοιξη προχωρά το στήσιμο του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo» από την Green Pixel στο Star, με βάση τη Reallife.

Το τρέιλερ συμμετοχών βγήκε ήδη στον αέρα στην πρεμιέρα του «MasterChef». Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του σκηνικού για το «Lingo», που στήνεται σε μεγάλο πλατό, ενώ προχωρά και η διαδικασία για την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει την παρουσίαση.

Ήδη έχουν περάσει από κάστινγκ περισσότερα από δέκα άτομα, ενώ κάποιοι εξ αυτών προσήλθαν για δοκιμαστικό έως και τρεις φορές. Το Star έχει καταλήξει σε μια short list, από την οποία αναμένεται να προκύψει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια το επόμενο διάστημα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκαναν δοκιμαστικό είναι η Ελένη Βουλγαράκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Αργυριάδου και ο Δημήτρης Μακαλιάς.

