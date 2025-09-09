Lizard Music: Ο «The Rock» γίνεται «Chicken Man» στη νέα του ταινία - Real.gr

Κατά τη διάρκεια της σειράς συζητήσεων «In Conversation With…» του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο «Royal Alex» την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο σταρ μίλησε για την καριέρα του, από την επαγγελματική πάλη μέχρι τις ταινίες δράσης και τις περιπέτειες για όλη την οικογένεια, όπως η σειρά «Fast & Furious» και το «Moana».
Αφού πρωταγωνίστησε στην επερχόμενη ταινία της A24, «The Smashing Machine», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), ο Τζόνσον θα «συνεργαστεί» ξανά με τον σκηνοθέτη για το νέο του πρότζεκτ, όπως αποκάλυψε στον διευθύνοντα σύμβουλο του Φεστιβάλ, Κάμερον Μπέιλι (Cameron Bailey).
«Θα κάνουμε μια ταινία που ονομάζεται “ Lizard Music” και θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Daniel Pinkwater», ανέφερε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ