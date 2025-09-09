Lizard Music: Ο «The Rock» γίνεται «Chicken Man» στη νέα του ταινία - Real.gr

Ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) ετοιμάζεται για μία ακόμη αλλαγή στην εμφάνισή του.

Κατά τη διάρκεια της σειράς συζητήσεων «In Conversation With…» του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο «Royal Alex» την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο σταρ μίλησε για την καριέρα του, από την επαγγελματική πάλη μέχρι τις ταινίες δράσης και τις περιπέτειες για όλη την οικογένεια, όπως η σειρά «Fast & Furious» και το «Moana».

Αφού πρωταγωνίστησε στην επερχόμενη ταινία της A24, «The Smashing Machine», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), ο Τζόνσον θα «συνεργαστεί» ξανά με τον σκηνοθέτη για το νέο του πρότζεκτ, όπως αποκάλυψε στον διευθύνοντα σύμβουλο του Φεστιβάλ, Κάμερον Μπέιλι (Cameron Bailey).

«Θα κάνουμε μια ταινία που ονομάζεται “ Lizard Music” και θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Daniel Pinkwater», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ