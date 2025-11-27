Λουπίτα Νιόνγκο: «Μετά το Όσκαρ, μου πρόσφεραν μόνο ρόλους σκλάβων» - Real.gr

Quantcast
13:00, 27/11/2025
Η Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong'o), μια από τις πιο αναγνωρισμένες και ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, αποκάλυψε το «σκληρό τίμημα» της πρώιμης επιτυχίας της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CNN δήλωσε ότι η νίκη της στα Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Years a Slave» είχε μια δυσάρεστη συνέχεια. Τους μήνες που ακολούθησαν, της προσφέρονταν μόνο ρόλοι σκλάβων.

«Η νίκη μου στα Όσκαρ ήρθε στην αρχή της καριέρας μου. Ήταν η πρώτη ταινία που έκανα» είπε η σταρ.

«Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μετά τη νίκη μου στα Όσκαρ αντί να λάβω προτάσεις για πρωταγωνιστικούς ρόλους, μου έλεγαν: “Λουπίτα θα θέλαμε να κάνεις άλλη μία ταινία στην οποία θα είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλοίο σκλάβων”. Αυτές ήταν οι προτάσεις που έφταναν τους μήνες μετά τη νίκη μου» εξήγησε.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη περίοδο μετά το Όσκαρ ως μια εξαιρετικά ευαίσθητη φάση για την καριέρα της, καθώς βρέθηκε στο στόχαστρο έντονων προσδοκιών και αμφισβητήσεων.

«Υπήρχαν άρθρα που έθεταν το ερώτημα αν αυτή ήταν η αρχή ή το τέλος της καριέρας αυτής της Αφρικανής γυναίκας. Έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου σε όλους αυτούς τους κριτικούς. Στο τέλος της ημέρας δεν είμαι θεωρία, είμαι άνθρωπος. Θέλω να είμαι μια χαρούμενη πολεμίστρια που αλλάζει τα στερεότυπα για το τι σημαίνει να είσαι Αφρικανή», ανέφερε προσθέτοντας: «Αν αυτό σημαίνει ότι θα δουλέψω μία δουλειά λιγότερη τον χρόνο για να μη συντηρώ στερεότυπα, τότε ας το κάνω».

Η διάσημη ηθοποιός αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Οδύσσεια» στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας.

Η πρεμιέρα της στις αίθουσες έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026 μέσω της Universal Picture, σύμφωνα με το World of Reel.

