«Making The Gift»: Ένα ντοκιμαντέρ από τη Μπιγιονσέ

Η Beyoncé προσφέρει στους θαυμαστές της ένα νέο ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τι συνέβη πίσω από τις κάμερες κατά την ηχογράφηση του εμπνευσμένου από την ταινία "The Lion King" άλμπουμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ωριαίο ντοκιμαντέρ "Making The Gift" που προβάλλεται σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου από το ABC, ρίχνει φως στη «δημιουργική διαδικασία της Beyoncé», καθώς επιμελήθηκε το άλμπουμ «The Lion King: The Gift», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου. Θα περιλαμβάνει βίντεο από τις ηχογραφήσεις, συνεντεύξεις και άλλα.

Η βασίλισσα της R&B και ποπ ήταν παραγωγός και σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ μαζί με το τακτικό συνεργάτη της, Εντ Μπερκ, ο οποίος επίσης εργάστηκε για την ταινία της τραγουδίστριας "Homecoming" για λογαριασμό του Netflix.

To άλμπουμ “ The Lion King: The Gift” κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το ριμέικ της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney του 1994.