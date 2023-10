Μάχη στήθος με στήθος και προβληματισμοί στην prime time

Σημαντική άνοδος για τη «Μάγισσα» στον ΑΝΤ1 και δυναμικό ξεκίνημα για το «Προξενιό της Ιουλίας» στον Alpha. Τα σενάρια για τους «Πανθέους» στον ΣΚΑΪ και η… έξοδος κινδύνου.

Με πάνω από 10 σειρές στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, prime time, η μάχη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και με έντονο κατακερματισμό του τηλεοπτικού κοινού, που μοιράζεται ανάμεσα σε πλήθος επιλογών, κάτι που προμηνύει αλλαγές έως το τέλος του μήνα.Μετά και την είσοδο των νέων σειρών στο slot των 22:30, το παζλ της prime time έχει σε μεγάλο βαθμό συμπληρωθεί, ενώ από τα αρχικά δείγματα στις πρώτες θέσεις βρίσκονται ο ΑΝΤ1 και ο Alpha, σε μια μάχη στήθος με στήθος για το δυναμικό κοινό που φέρνει τα έσοδα.

Στους αδιαμφισβήτητους νικητές της δεύτερης εβδομάδας του τηλεοπτικού πρωταθλήματος συγκαταλέγονται η «Μάγισσα» στον ΑΝΤ1, που σημείωσε σημαντική αύξηση καταγράφοντας μέσο όρο έως και 22,2% παίρνοντας κεφάλι από τον «Σασμό», αλλά και το «Προξενιό της Ιουλίας» στον Alpha, που έκανε δυναμικό ξεκίνημα με το εντυπωσιακό ποσοστό 19,9%. Υψηλές επιδόσεις έφερε στον Alpha και ο «Γιατρός», με ποσοστό 17,6%, ενώ, στο στρατόπεδο του Mega, το «Ναυάγιο» έδωσε επιπλέον πόντους στην prime time του σταθμού με 17,2% στην πρεμιέρα και 13,8% την αμέσως επόμενη ημέρα.

Στον Alpha, μετά από αλλαγές και πειραματισμούς, όπως αναφέρει η Reallife, ο «Σασμός» φαίνεται να «κλειδώνει» για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου στις αρχικές του ημέρες μετάδοσης, από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εκτακτες αλλαγές φέρνουν στο πρόγραμμα του Alpha οι προκριματικοί αγώνες της Εθνικής ποδοσφαίρου για το Euro 2024, με live αγώνες την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου (Ιρλανδία-Ελλάδα), αλλά και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου (Ελλάδα-Ολλανδία).

Ο συναγερμός συνεχίζει να ηχεί στον ΣΚΑΪ για τους «Πανθέους», που παραμένουν για την ώρα στην «αρένα» των 21:00 και παλεύουν να ξεκολλήσουν από το 5,2%. Ευσεβής πόθος των ιθυνόντων είναι η σειρά να καταφέρει να πιάσει ποσοστό από 8% έως 10%, κάτι που φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο όσο παγιώνονται οι δυναμικές που έχουν διαμορφωθεί στον ανταγωνισμό. Οι όποιες αποφάσεις για αλλαγές αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Η συμφωνία του ΣΚΑΪ με την εταιρεία JK Productions για τους «Πανθέους» περιλαμβάνει μίνιμουμ 80 επεισόδια και δεν αποκλείεται να αποτελέσει τελικά την… έξοδο κινδύνου για το κανάλι με την πρόωρη ολοκλήρωση της σειράς, αν δεν επιτευχθεί κάποια ανάκαμψη. Στο Φάληρο εναποθέτουν ελπίδες ανόδου στην prime time στο ριάλιτι «I’m a celebrity… Get me out of here», που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Προβληματισμός επικρατεί και στο Star, που βλέπει τη «Φάρμα» να γυρνά σε οριακά μονοψήφια ποσοστά (9,3% την περασμένη Πέμπτη), αλλά και για το «Fame story», που κινείται πέριξ του 7%. Στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς τηρούν στάση αναμονής και περιμένουν τα ριάλιτι, που αποτελούν ίσως τη μόνη εναλλακτική στις δεκάδες σειρές, να «χτίσουν» κοινό τις επόμενες εβδομάδες.