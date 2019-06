Μαζί στη σκηνή η σύζυγος του Τομ Χανκς και o frontman από τις Μέλισσες

Το ντουέτο "Let me be" δημιούργησαν η σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Ουίλσον, ηθοποιός, παραγωγός αλλά και μουσικός, με τον frontman του συγκροτήματος "Μέλισσες" Χρήστο Μάστορα.