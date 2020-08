Με μουσική των Kraftwerk προσπαθούσε να επικοινωνήσει με εξωγήινους

«John Was Trying to Contact Aliens» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που εδώ και λίγες μέρες διαθέτει το Netflix. Είναι το πορτρέτο του John Shepherd, κάποιου από το Μίσιγκαν που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με εξωγήινους παίζοντας Kraftwerk, Afropop, Tangerine Dream, τζαζ και ρέγκε.