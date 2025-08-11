Mega καλεί Καραβάτου; - Real.gr

Ενδιαφέρουσα τροπή παίρνει το «σίριαλ» με το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου την προσεχή σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Η παρουσιάστρια ανέλαβε τη θερινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 με πολύ καλά αποτελέσματα που ικανοποιούν τον σταθμό, ωστόσο ακόμα δεν έχει λάβει σαφή απάντηση για το αν θα αξιοποιηθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 τον χειμώνα.

Η συμφωνία της Κ. Καραβάτου με το κανάλι του Αμαρουσίου λήγει στα μέσα Σεπτεμβρίου μαζί με την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα». Το κανάλι καλείται να λάβει μια τελική απόφαση σχετικά με το αν θα ενεργοποιήσει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου για να δώσει εκπομπή στην Κ. Καραβάτου, ενώ στην πρωινή ζώνη είναι ήδη κλεισμένη η Ελένη Τσολάκη.

Και ενώ ο ΑΝΤ1 πονοκεφαλιάζει με τα μπάτζετ, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κ. Καραβάτου δέχθηκε κρούση από το Mega. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς αφορά η προσέγγιση του Mega, όμως η μόνη ζώνη που παραμένει κενή είναι η μεσημεριανή στο καθημερινό πρόγραμμα.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις προθέσεις του ΑΝΤ1 σχετικά με την παρουσιάστρια, αλλά και αν θα υπάρξει συνέχεια στο φλερτ του Mega.