Μεγάλος θαυμαστής του «Joker 2» ο Κουέντιν Ταραντίνο

Παρά την αρνητική υποδοχή της ταινίας «Joker: Folie à Deux» στις αίθουσες, ο διάσημος δημιουργός Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), εξέφρασε τον ενθουσιασμό του σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «The Bret Easton Ellis Podcast».

Το σίκουελ μετά από ένα σχεδόν μήνα στους κινηματογράφους έχει σημειώσει εισπράξεις μόλις 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office και 201 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, σύμφωνα με το Variety.

«Πραγματικά μου άρεσε πολύ» δήλωσε ο Ταραντίνο και παραδέχτηκε ότι περίμενε την ταινία ως μία «διανοητική άσκηση» παρά ως μία κινηματογραφική εμπειρία.

«Αλλά με καθήλωσε το θέμα. Μου άρεσαν πολύ οι μουσικές σεκάνς. Πραγματικά με συνεπήραν....βρίσκω τον εαυτό μου να ακούει τους στίχους του "For Once in My Life" με έναν τρόπο που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν» ανέφερε.