«Melania»: Η απάντηση στο αίτημα του Jonny Greenwood για αφαίρεση της μουσικής του από το ντοκιμαντέρ - Real.gr

18:45, 12/02/2026
«Melania»: Η απάντηση στο αίτημα του Jonny Greenwood για αφαίρεση της μουσικής του από το ντοκιμαντέρ

Ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Melania», Μαρκ Μπέκμαν, υπερασπίστηκε τη χρήση μουσικής από την ταινία Phantom Thread του 2017, αφού ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή της. Ο Γκρίνγουντ, ο οποίος συνέθεσε τη μουσική για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις, ισχυρίστηκε σε δήλωσή του νωρίτερα αυτή […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα “Melania”: Η απάντηση στο αίτημα του Jonny Greenwood για αφαίρεση της μουσικής του από το ντοκιμαντέρ στο InStyle.

