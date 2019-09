Μεταθανάτιο άλμπουμ του Λέοναρντ Κοέν θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο

Ένα μεταθανάτιο άλμπουμ του Καναδού τραγουδοποιού Λέοναρντ Κοέν με τίτλο "Thanks for the Dance" πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε η εταιρεία Sony χθες Παρασκευή.