«Michael»: Βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον - Δείτε το τρέιλερ - Real.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Lionsgate, το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο σούπερ σταρ.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Τζααφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson), ανιψιός του Μάικλ, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική ερμηνεία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua), βασισμένος σε σενάριο του Τζον Λόγκαν (John Logan).