Στην απονομή των Όσκαρ 2023 την Κυριακή, η 60χρονη σταρ κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της ως Evelyn Wang στην ταινία Everything Everywhere All at Once. Η νίκη της την καθιστά την πρώτη Ασιάτισσα σταρ που κερδίζει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στην 95χρονη ιστορία των βραβείων Όσκαρ.