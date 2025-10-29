Μίνα Καραμήτρου: Στην τηλεόραση είναι σαν να πέφτεις με αλεξίπτωτο - Real.gr

Η Μίνα Καραμήτρου μιλά για την... καρμική συνεργασία της με τον Νίκο Στραβελάκη στο Open, εξηγεί πώς την επέλεξε το αστυνομικό ρεπορτάζ και δηλώνει ευτυχής που κάνει αυτό που της αρέσει.

Στην ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Μετρά περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας και έχει συνδέσει το όνομά της με το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο, όπως λέει η ίδια, δεν το επέλεξε, αλλά την επέλεξε εκείνο. Η Μίνα Καραμήτρου βλέπει τη δημοσιογραφία ως αποστολή και όχι απλώς ως επάγγελμα. Από τα μάρμαρα της ΓΑΔΑ μέχρι τα τηλεοπτικά στούντιο, παραμένει πιστή στην ενημέρωση και στη διασταύρωση κάθε πληροφορίας. Στην εκπομπή «Δέκα παντού» στο Οpen, δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη, συνδυάζει την εμπειρία με την αμεσότητα, ενώ δεν σταματά να εργάζεται με πάθος, ακόμη και τις νύχτες.

Πώς προέκυψε η εκπομπή «Δέκα παντού»;

Aυτό που έχει φανεί αυτά τα χρόνια, που είναι το Open στον αέρα, είναι ότι τελικά το DNA του είναι η ενημέρωση. Και αποφάσισε να έχει περισσότερες ενημερωτικές ζώνες, να κάνουμε, δηλαδή, αυτό που ξέρουμε τόσα χρόνια, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλω να πω πως σε αυτή τη συνεργασία με τον Νίκο Στραβελάκη συμβαίνει κάτι απίστευτο. Η πρώτη φορά που βρεθήκαμε με τον Νίκο πριν από 35 χρόνια ήταν και πάλι στην Παιανία και σε αυτά τα στούντιο. Τότε ήταν τα στούντιο του Mega, όπου ο Νίκος έκανε το μεσημβρινό δελτίο και εγώ μόλις είχα πρωτοπάει στο Mega και έκανα το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πρώτη ζωντανή σύνδεσή μου ήταν σε δελτίο του Νίκου για μια άσκηση της Πυροσβεστικής, στα ίδια στούντιο που τώρα βγάζουμε το «Δέκα παντού». Καρμικό πραγματικά.

Ποιο είναι το όραμά σας για την εκπομπή;

Εμείς ξέρουμε να κάνουμε ενημέρωση και δημοσιογραφία. Θέλουμε να είμαστε τα αυτιά και τα μάτια του κόσμου, να μεταφέρουμε τις πληροφορίες, να φέρνουμε τους πρωταγωνιστές των θεμάτων, να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία.

Οταν επέλεξες το αστυνομικό ρεπορτάζ, είχες τη διάθεση να κάνεις τον κόσμο καλύτερο;

Δεν το επέλεξα, με επέλεξε. Οταν τελείωσα τη σχολή δημοσιογραφίας και έψαχνα για δουλειά, μου είπαν ότι στο Mega ψάχνουν κάποιον να κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ νύχτα, από τις 12 μέχρι το πρωί. Ετσι ξεκίνησα. Και το αγάπησα τόσο πολύ που δεν το αλλάζω με τίποτα.

Τι σου αρέσει στο αστυνομικό ρεπορτάζ και δεν το έχεις βαρεθεί τόσα χρόνια;

Δεν το βαριέμαι, γιατί δεν είναι ποτέ ίδιο. Κάθε ημέρα βλέπεις ανθρώπους που αναμετρώνται με τον εαυτό τους, με πράξεις έξω από τα καθιερωμένα, παραβατικές, εκτός νόμου. Υπάρχει πάντα η αντιπαράθεση: ποιος προσπαθεί να κρυφτεί και ποιος να τον βρει. Αυτό έχει ενδιαφέρον.

Ντετέκτιβ δηλαδή;

Οχι! Εμείς δεν είμαστε ντετέκτιβ. Δεν είναι δική μας δουλειά να βρίσκουμε τον δράστη. Η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε, να συλλέγουμε πληροφορίες και να μεταφέρουμε πώς έφτασε η Αστυνομία στο αποτέλεσμα.

Ποιες υποθέσεις σε ενδιαφέρουν περισσότερο;

Η τρομοκρατία. Πάντα με ενδιέφερε περισσότερο από το κοινό έγκλημα. Πολλές φορές, ας πούμε, θυμάμαι με τον Γιώργο Καραϊβάζ, όταν βρισκόμασταν στη ΓΑΔΑ και υπήρχε σε εξέλιξη ένα θέμα που ήταν από το κοινό ποινικό, που έλεγα: «Α ρε Γιώργο, τυχερός είσαι, έσκασε κοινό ποινικό». Και όταν έσκαγε θέμα τρομοκρατίας, μου έλεγε ο Γιώργος: «Ελα, τρομοκρατία έσκασε».

Πόσο δύσκολο ήταν να καλύψεις τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ;

Είναι το πιο σκληρό πράγμα. Να πρέπει να καλύψεις τη δολοφονία ενός συναδέλφου σου. Δεν ξεπερνιέται. Με πονά που οι δράστες δεν έχουν βρεθεί ακόμα, αλλά πιστεύω πως κάποτε η μνήμη του θα δικαιωθεί.

Υπήρξε στιγμή που φοβήθηκες;

Οχι για εμένα, για τους δικούς μου. Τη νύχτα που μου έκαψαν το αυτοκίνητο, φοβήθηκα για την οικογένειά μου και τους γείτονες. Ομως λέω πάντα: ο καθένας κάνει τη δουλειά του.

Αυτή η δυναμική φαίνεται και στην τηλεόραση. Σου έχει δημιουργήσει προβλήματα;

Στην τηλεόραση είναι σαν να πέφτεις με αλεξίπτωτο. Αν έχεις καλό δάσκαλο, όπως εγώ τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ξέρεις ότι το αλεξίπτωτο θα ανοίξει. Οταν έχεις ερευνήσει καλά το θέμα σου και λες την αλήθεια, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.

Στούντιο ή ΓΑΔΑ;

Η ΓΑΔΑ είναι έρωτας. Την ξέρω σπιθαμή προς σπιθαμή. Δεν υπάρχει πιο κρύο μέρος, αλλά και τίποτα πιο οικείο για εμένα.

Πώς βλέπεις το μέλλον της ενημέρωσης με τα social media;

Χρειάζεται τεράστια προσοχή. Στα social media ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Η διασταύρωση είναι ιερή. Ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους, που έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους.

Στην κριτική πώς αντιδράς;

Μου αρέσει πολύ η κριτική, ειδικά η αρνητική. Είναι αυτή που με βοηθά να διορθώνομαι. Τους ακούω όλους: συναδέλφους, φίλους, γυναίκες που δουλεύουν στο κανάλι, ακόμα και ανθρώπους στον δρόμο.

Ο ανταγωνισμός, τα νούμερα τηλεθέασης, σε απασχολούν;

Οχι ιδιαίτερα. Παίζουν ρόλο, φυσικά, αλλά δεν είναι το παν. Θέλω στο τέλος της ημέρας να κοιμάμαι καλά, να ξέρω ότι έκανα σωστά τη δουλειά μου.

Τι ονειρεύεσαι από εδώ και πέρα;

Θέλω όταν πάρω σύνταξη να γράψω ένα βιβλίο, να έχω περισσότερο χρόνο για τον γιο μου, τα ζωάκια μου και τον εαυτό μου.

Και πριν από τη σύνταξη;

Θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Το αγαπώ, είμαι ευτυχισμένη και νιώθω ότι ζω μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής μου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚH ΖΩΗ

«Εκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα»

Είσαι συνεχώς «σε σύνδεση»;

Ναι! Δεν ξέρω πώς κλείνει το κινητό. Δεν υπάρχει ρεπό ή άδεια για το έγκλημα. Δεν μπορείς να πεις «μην κάνετε εγκλήματα, έχουμε ρεπό σήμερα».

Πώς το δέχθηκε αυτό η οικογένειά σου;

Ο σύζυγός μου το καταλάβαινε, γιατί ήταν στην Αστυνομία. Ο γιος μου, όμως, όταν ήταν μικρός, έλεγε: «Οταν μεγαλώσω, δεν θέλω να κάνω τη δουλειά ούτε της μαμάς μου ούτε του μπαμπά μου». Θυμάμαι μία φορά μου είπε: «Μαμά, λίγο πιο σιγά, γιατί αύριο θα κοιμάμαι πάνω στο θρανίο. Τι θα τους πω, ότι χτύπησε τρομοκράτης;».

Είχες τον χρόνο που ήθελες για την προσωπική σου ζωή;

Εκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Με φωνάζουν «100», γιατί όποια ώρα και αν γίνει κάτι, θα είμαι εκεί. Ισως να μην ήμουν πάντα παρούσα, αλλά ήξεραν ότι προσπαθούσα.