«Mission:Impossible 8»: O Τομ Κρουζ αποκαλύπτει τον επίσημο τίτλο και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας

Το «The Final Reckoning» είναι πλέον ο επίσημος τίτλος του «Mission: Impossible 8» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου του 2025.

Σε ανάρτησή του στο Ιnstagram ο σταρ παρουσίασε επίσης και την επίσημη αφίσα σημειώνοντας στη λεζάντα. «Η ζωή μας είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Τα λέμε στις αίθουσες στις 23 Μαΐου 2025».

Every choice has led to this.

Mission: Impossible – The Final Reckoning. May 23, 2025. pic.twitter.com/enSYtsxMYs