Μόνικα Μπελούτσι στο Real.gr: «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, νιώθω μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς» - Real.gr

Η Μόνικα Μπελούτσι συναντά τη Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. H κορυφαία ηθοποιός μετρά αντίστροφα της ώρες για να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει το παρών στην προβολή της ταινίας «Μαρία Κάλλας-Μόνικα Μπελούτσι: Η συνάντηση» που θα γίνει στο Παλλάς, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Στην Κορύνα Μαντάγαρη

Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. στο Θέατρο Παλλάς, με την ευκαιρία των γενεθλίων της Μαρίας Κάλλας που ήταν στις 2 Δεκεμβρίου και η Μόνικα Μπελούτσι μιλά στο Real.gr: «Το να βρίσκομαι στην Αθήνα τις ημέρες των γενεθλίων της Μαρίας Κάλλας είναι πολύ συγκινητικό. Αυτή η πόλη είναι μέρος της ιστορίας της, μέρος των συναισθηματικών της ριζών. Η παρουσίαση της ταινίας εδώ είναι σαν να την επιστρέφω σε ένα μέρος που ήταν σημαντικό για εκείνη, ένα μέρος που κατανοεί τόσο την ευφυΐα όσο και την ευθραυστότητά της.»

Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι νιώθει Ελληνίδα ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εκφράσει την επιθυμία της να αποκτήσει μια κατοικία σε ένα νησί του Αιγαίου. Τι δηλώνει για αυτό στο Real.gr; «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, νιώθω μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς. Υπάρχει κάτι πολύ γενναιόδωρο και ανοιχτό στο ελληνικό πνεύμα που με αγγίζει. Ίσως γι’ αυτό λέω πάντα ότι ένα μικρό κομμάτι του εαυτού μου νιώθει Ελληνικό όταν βρίσκομαι εδώ. Και ναι, το όνειρο ενός μικρού σπιτιού σε ένα νησί… μένει.»

Η δημοφιλής ηθοποιός, που διατηρεί μια πολύ ζεστή σχέση με τη χώρα μας εδώ και χρόνια, αποδέχτηκε την πρόταση του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» και του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου για το συγκεκριμένο event.

«Είναι πάντα χαρά μου να μπορώ να προσκαλώ στην χώρα μας προσωπικότητες όπως η Μόνικα Μπελούτσι, την πρώτη φορά για μια άκρως ενδιαφέρουσα μουσική παράσταση στο Ηρώδειο, και τώρα για την πρώτη παρουσίαση της ταινίας μας. Μέσα στα χρόνια έχουμε αναπτύξει πιστεύω μια καλή σχέση αμοιβαίας εκτιμήσης, και έτσι είμαστε ήδη σε συζητήσεις για νέα πρότζεκτ θεατρικά αλλά και κινηματογραφικά» δηλώνει στο Real.gr o Γιώργος Λυκιαρδόπουλος.

Η ταινία είναι στην ουσία ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ το οποίο κινηματογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου «Maria Callas: Letters & Memoirs». «Ο Τομ είχε ήδη δημιουργήσει την παράσταση “Γράμματα και Αναμνήσεις” και είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία για έναν χρόνο πριν έρθουμε σε επαφή. Σε μια δεύτερη φάση, έφερα την ιδέα να τη κινηματογραφήσουμε. Αρχικά δημιούργησα μια μικρού μήκους ταινία βασισμένη στο πρότζεκτ, ώστε να εξηγήσω το όραμά μου. Η μικρού μήκους ταινία γρήγορα προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων, και από κοινού αποφασίσαμε να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο, να εμβαθύνουμε στην ιστορία με έναν τρόπο που μόνο ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να αποτυπώσει. Και έτσι προχωρήσαμε, έμαθα πολλά μέσα από αυτό το ταξίδι. Η Μόνικα είναι ένας υπέροχος επαγγελματίας. Σε παίρνει μαζί της με έναν σπάνιο, ευαίσθητο τρόπο και σε βυθίζει βαθιά στο δημιουργικό της σύμπαν. Συνεργαζόμενος μαζί της, έχεις την ευκαιρία να παρατηρήσεις την αφοσίωση που αφιερώνει στην τέχνη της. Σου επιτρέπει να καταγράψεις όχι μόνο την ερμηνεία της, αλλά σε προσκαλεί να βιώσεις μαζί της την εσωτερική ζωή του χαρακτήρα.» δηλώνει στο Real.gr o Γιάννης Δημολίτσας.