«Μονομαχία» Ταραντίνο-Σκορσέζε και στα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ

Η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο “Once Upon a Time in Hollywood” (Κάποτε στο... Χόλιγουντ), το γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε “ The Irishman” (Ο Iρλανδός) και το «Bombshell», δράμα του Τζέι Ρόους για το σκάνδαλο που οδήγησε στην πτώση του διευθυντή του Fox News, Ρότζερ Αϊλς έχουν το προβάδισμα στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ (Screen Actors Guild Awards) 2020.