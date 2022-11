Μουντιάλ: Η λύση που έδωσε ο ΑΝΤ1 και οι αλλαγές στο πρόγραμμα – Πάνω από 300 ώρες ποδοσφαιρικού περιεχομένου στο ΑΝΤ1+

Όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2022 θα μεταδοθούν τελικά παράλληλα σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν στην πλατφόρμα.

Ο Όμιλος με γρήγορα αντανακλαστικά αντιμετώπισε τα τεχνικά προβλήματα και αποφάσισε να αλλάξει όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Το κανάλι κάνει λόγο για γενναία απόφαση καθώς μεταβάλλονται όλα, συνολικά, τα προγράμματα.

Σημειώνεται δε από τον σταθμό του Αμαρουσίου, πως ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε πολλά εκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ Κατάρ 2022, που είναι το ακριβότερο αθλητικό προϊόν αλλά και το ακριβότερο στην ιστορία της διοργάνωσης (250 δισ.) και τονίζεται πως η διαδρομή του ΑΝΤ1, όλα τα χρόνια λειτουργίας του, έχει δείξει ότι ήταν παρών και δίπλα στους τηλεθεατές, ακούγοντας και κατανοώντας τις ανάγκες τους. Παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα και φρόντισε αμέσως να δώσει λύση, όπως λένε.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Group CEO, το κανάλι προέβη στις δραστικές αλλαγές για να μην λείψει καμία στιγμή του Μουντιάλ από τους τηλεθεατές και χρήστες.

Όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση του ΑΝΤ1, σε όσους συνδρομητές είχαν αποκτήσει την προσφορά του Μουντιάλ για τον ANT1+ προσφέρθηκαν επιπλέον 3 μήνες δωρεάν. Με μόλις 2,22 ευρώ/μήνα, όσο δηλαδή κοστίζει ένας καφές, όλοι όσοι επέλεξαν την προσφορά των 6 μηνών λαμβάνουν αυτόματη και δωρεάν επέκταση της συνδρομής τους για επιπλέον 3 μήνες.

Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες από το κανάλι και μετά την εκδήλωση των τεχνικών ζητημάτων, χιλιάδες συνδρομητές “μπήκαν” στην πλατφόρμα.

Προβλήματα στη μετάδοση παγκοσμίως

Αντίστοιχα τεχνικά προβλήματα, όπως αναφέρουν στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού, έχουν επηρεάσει τεράστια δίκτυα και πλατφόρμες σε μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού όπως το EURO 2022 OPTUS στην Αυστραλία αλλά και το δίκτυο FOX στις ΗΠΑ.

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου των ΗΠΑ κατέκριναν το FOX Sports, η οποία έχει τα μοναδικά αγγλόφωνα δικαιώματα στις ΗΠΑ, για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη διακοπή του live τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά.

Στην περίπτωση του ΑΝΤ1+, μια σειρά τεχνικών προβλημάτων που οφείλονται στην εταιρεία του εξωτερικού που έχει αναλάβει το development, δεν επέτρεψαν την ομαλή μετάδοση των αγώνων από την streaming πλατφόρμα.

