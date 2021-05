Ναταλία Γερμανού: Τα σχόλια στην εκπομπή της για τη Βάνα Μπάρμπα - ΒΙΝΤΕΟ

Τη συνέντευξη της Βάνας Mπάρμπα και τα όσα είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη σχολίασαν το μεσημέρι του Σαββάτου η Ναταλία Γερμανού και η ομάδα της στο "Καλύτερα δεν γίνεται".

Η παρουσιάστρια, όσο και οι συνεργάτες της εξέφρασαν την άποψη τους για τα όσα δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ «Tik Talk». “Είναι από αυτές τις στιγμές που ως ομάδα νιώθουμε μια μεγάλη αμηχανία. Ο Αντώνης Σρότερ το χειρίστηκε σωστά”, ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια θέση πήραν η Εβελίνα Νικολίζα και ο Κώστας Τσουρός.

“Αισθάνομαι ντροπή και θλίψη γιατί όχι μόνο προσβάλει τις γυναίκες που μίλησαν αλλά και τους γονείς τους λέγοντας πως δεν τις μεγάλωσαν σωστά για να τα καταγγείλουν όλα αυτά 20 χρόνια μετά”, ήταν τα λόγια της Εβελίνας Νικόλιζα.

Ο Κώστας Τσουρός τόνισε με τη σειρά του:

"Δεν μπορείς να βγαίνεις να λες τέτοια πράγματα για κάποιες γυναίκες που βγήκαν και μίλησαν αν και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας”.

“Θα της έλεγα thank you next, δεν θα έμπαινα σε διάλογο λυπάμαι”, είπε η Ναταλία Αργυράκη.

Με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να συμπληρώνει:

“Δεν συμφωνεί κανείς μας με τη Βάνα Μπάρμπα. Δε συμφωνούμε αλλά είναι περιττό να την εκθέσουμε γιατί το κάνει τέλεια μόνη της”.