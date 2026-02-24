Νέα καθημερινή σειρά στο Mega – Έρχονται τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» - Real.gr

Ολοταχώς για το στήσιμο ενός πλήρως ανανεωμένου προγράμματος για την επόμενη σεζόν οδεύει το Mega κλειδώνοντας τις σειρές που θα γεμίσουν την prime time.

Το νέο δυνατό χαρτί θα φέρει άρωμα Κρήτης στη βραδινή ζώνη του Mega. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμά του θα ενταχθεί η δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα». Πρόκειται για σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα και επί σειρά ετών συνεργάτη του Mega, Μένιου Σακελλαρόπουλου. Την παραγωγή υπογράφει η εταιρεία «Αργοναύτες», ενώ τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει η Εμμανουέλα Αλεξίου.

Το κάστινγκ ξεκίνησε και σύντομα θα κλειδώσουν και οι πρωταγωνιστές. Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» προορίζεται για τουλάχιστον τρία επεισόδια την εβδομάδα ή και για καθημερινή μετάδοση. Το Mega έδωσε έγκριση για συνολικά 140 επεισόδια.

Η σειρά μάς ταξιδεύει στην Κρήτη όπου ο Μανούσος και ο Σήφης ενώνουν το αίμα τους και γίνονται σταυραδέλφια έως τον θάνατο, μέχρι που μπαίνει ανάμεσά τους η Μαρκέλλα.