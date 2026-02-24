Νέα καθημερινή σειρά στο Mega – Έρχονται τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» - Real.gr

Το νέο δυνατό χαρτί θα φέρει άρωμα Κρήτης στη βραδινή ζώνη του Mega. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμά του θα ενταχθεί η δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα». Πρόκειται για σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα και επί σειρά ετών συνεργάτη του Mega, Μένιου Σακελλαρόπουλου. Την παραγωγή υπογράφει η εταιρεία «Αργοναύτες», ενώ τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει η Εμμανουέλα Αλεξίου.
Το κάστινγκ ξεκίνησε και σύντομα θα κλειδώσουν και οι πρωταγωνιστές. Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» προορίζεται για τουλάχιστον τρία επεισόδια την εβδομάδα ή και για καθημερινή μετάδοση. Το Mega έδωσε έγκριση για συνολικά 140 επεισόδια.
Η σειρά μάς ταξιδεύει στην Κρήτη όπου ο Μανούσος και ο Σήφης ενώνουν το αίμα τους και γίνονται σταυραδέλφια έως τον θάνατο, μέχρι που μπαίνει ανάμεσά τους η Μαρκέλλα.