Νέα σειρά από τον Στίβεν Νάιτ με θέμα την αυτοκρατορία της οικογένειας Γκίνες - Real.gr

Η νέα δραματική σειρά «House Of Guinness» του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του «Peaky Blinders» θα κάνει πρεμιέρα τον τον επόμενο μήνα, όπως ανακοινώθηκε από το Netflix, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες με τους πρωταγωνιστές.

Η επερχόμενη σειρά του Netflix, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι, διαδραματίζεται στον 19ο αιώνα και ακολουθεί την οικογένεια ζυθοποιών μετά τον θάνατο του πατριάρχη Μπέντζαμιν Γκίνες.

Ειδικότερα εξερευνά την «εκτεταμένη επίδραση της κληρονομιάς του στη ζωή των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του» Άρθουρ, Έντουαρντ, Άννα και Μπεν».

Τους κεντρικούς χαρακτήρες υποδύονται οι Άντονι Μπόιλ, Λούις Πάρτριτζ, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Γκλίσον, Φίον Ο ‘ Σι, Νίαμ ΜακΚόρμακ.