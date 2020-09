Νέα εκδοχή του «They Don't Care About Us» από τον Σπάικ Λι

Ο Σπάικ Λι επικαιροποίησε το μουσικό βίντεο του Μάικλ Τζάκσον για το «They Don't Care About Us», που μιλά για την αστυνομική βαρβαρότητα και βία και στο επίκεντρο του βίντεο είναι διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για να τιμήσει τα 62α γενέθλια του αείμνηστου τραγουδιστή, ο σκηνοθέτης κοινοποίησε μια νέα έκδοση του βίντεο που περιλαμβάνει τώρα πλάνα από τις φετινές διαδηλώσεις του Black Lives Matter από τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, όπως το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ελσίνκι, η Ατλάντα, το Κέιπ Τάουν και άλλα.

«Τα σπουδαία τραγούδια διαμαρτυρίας δεν μπορούν να παλιώνουν, να ξεπερνιούνται ή να μένουν ανεπίκαιρα, επειδή ο αγώνας συνεχίζεται. Γι' αυτό το "They Don't Care About Us" είναι ο ύμνος σε αυτόν τον χαοτικό κόσμο της πανδημίας, στον οποίο ζούμε όλοι» δήλωσε ο Σπάικ Λι.