Νέο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» - Real.gr

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere».

Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και τη καριέρα του θρυλικού ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι ‘Αλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White). Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper), επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο θρυλικός τραγουδιστής, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.