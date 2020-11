Νέο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ «Zappa»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ντοκιμαντέρ - το πρώτο που έγινε με την έγκριση και τη συνεργασία του ιδρύματος που διαχειρίζεται την κληρονομιά του Ζάπα - περιλαμβάνει τόνους βίντεο τραβηγμένα στο σπίτι που για πρώτη φορά έρχονται στο φως, συνεντεύξεις και πλάνα από ζωντανές ερμηνείες τις οποίες ανέσκαψαν στο τεράστιο «θησαυροφυλάκιο» του θρυλικού μουσικού. «We were loud, we were coarse, and we were strange» λέει, off camera, ο Ζάπα για την πρώτη αντίδραση στη μουσική του.