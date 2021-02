Νέο τρέιλερ του αναμενόμενου ντοκιμαντέρ για την Έιλις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το καινούργιο κλιπ ξεκινά με την Μπίλι και τον αδελφό και παραγωγό της, Φινέας (Finneas), στο σπίτι. Στη συνέχεια, τους δείχνει να ηχογραφούν το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» και να παρευρίσκονται σε διάφορα show απονομής βραβείων.