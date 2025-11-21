Quantcast
Netflix: Το τρέιλερ του εορταστικού «With Love, Meghan» - Real.gr
20:00, 21/11/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο πριν την πρεμιέρα του εορταστικού επεισοδίου της σειράς «With Love, Meghan» στις 3 Δεκεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία πρώτη ματιά από το γιορτινό κλίμα της κουζίνας της Mέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

«Λατρεύω την περίοδο των γιορτών», είπε η δούκισσα του Σάσεξ στο τρέιλερ, το οποίο μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram και συνέχισε: «Έχει να κάνει με το να βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να αγκαλιάσουμε τις παραδόσεις και να δημιουργήσουμε νέες».

