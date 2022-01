New York Times: Οι αναγνώστες ψήφισαν τα 5 καλύτερα βιβλία των τελευταίων 125 ετών

Για τα τα 125 χρόνια κριτικής βιβλίων ("Book Review") στην εφημερίδα, οι New York Times ζήτησαν από τους αναγνώστες τους να αναδείξουν τα καλύτερα βιβλία της περιόδου αυτής.

Η εφημερίδα έλαβε χιλιάδες προτάσεις από όλο τον κόσμο στις οποίες περιλαμβάνονταν μυθιστορήματα, βιογραφίες και ποιητικές συλλογές. Η συντακτική ομάδα έφτιαξε την τελική λίστα 25 με τους «φιναλίστ» βάσει των προτάσεων. «Θέλαμε αυτό το πρότζεκτ, όπως και τα πρώτα εγχειρήματά μας, να απεικονίζουν τις προτιμήσεις των αναγνωστών», έγραψαν οι Times.

Έτσι, μετά από 200.000 ψήφους σε 67 χώρες, η εφημερίδα ανακοίνωσε τελικά τα αποτελέσματα.

Οι νικητές:

1. Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια

(To Kill A Mockingbird - Harper Lee)

2. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού

(The Fellowship of the Ring, J.R.R. Tolkien)

3. 1984

George Orwell

4. Εκατό Χρόνια Μοναξιά

(Cien Anos de Soledad, Gabriel García Márquez)

5. Αγαπημένη

(Beloved, Toni Morrison)

Οι 25 «φιναλίστ» ήταν:

1984 - Τζορτζ Όργουελ

Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε - Anthony Doerr

Αγαπημένη - Toni Morrison

Catch-22 - Joseph Heller

Ο φύλακας στη σίκαλη - J.D. Salinger

Σάρλοτ η αραχνούλα - E.B.White

Συνασπισμός ηλιθίων - John-Kennedy Toole

Η συντροφιά του δαχτυλιδιού - JRR Tolkien

Λεπτή ισορροπία - Rohinton Mistry

Ένας τζέντλμαν στη Μόσχα - Amor Towels

Όσα παίρνει ο άνεμος - Margaret Mitchell

Τα σταφύλια της οργής - John Steinbeck

Η ιστορία της θεραπαινίδας - Margaret Atwood

Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος - JK Rowling

Infinite Jest - David Wallace Foster

Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια - Harper Lee

Λίγη ζωή - Hanya Yanagihara

Λολίτα - Vladimir Nabokov

Lonesome dove - Larry McMuntry

Εκατό χρόνια μοναξιά - Gabriel Garcia Marquez

Οι κορυφές της ζωής - Richard Powers

A prayer for Owen Meany - John Irving

Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν - της Betty Smith

Οδυσσέας - του James Joyce

Πηγή: New York Times