Nicolas Cage: Έτοιμος να υποδυθεί τον Κόμη Δράκουλα σε νέα ταινία τρόμου

Στη συνέντευξη, ο σταρ μίλησε ακόμη για τα κατοικίδιά του, μια γάτα που ονομάζεται Merlin και ένα κοράκι που το φωνάζει Hoogan.

Nicolas Cage is set to play the vampire Dracula, alongside Nicholas Hoult, in Renfield, a new monster movie from Universal. https://t.co/zXBzfAIqjFpic.twitter.com/0BzvS57uyU