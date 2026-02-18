Νίκος Χατζηνικολάου: «Δεν θα έλεγα ότι είναι η κορυφαία τηλεοπτική χρoνιά που έχω ζήσει» - Real.gr

Quantcast
Νίκος Χατζηνικολάου: «Δεν θα έλεγα ότι είναι η κορυφαία τηλεοπτική χρoνιά που έχω ζήσει»
Νίκος Χατζηνικολάου: «Δεν θα έλεγα ότι είναι η κορυφαία τηλεοπτική χρoνιά που έχω ζήσει»

13:30, 18/02/2026
Ο Νίκος Χατζηνικολάου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή την παρουσία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΝΤ1 στο «Έναστρον».

«Δεν θα έλεγα ότι είναι η κορυφαία τηλεοπτική χρονιά που έχω ζήσει. Όμως πιστεύω ότι επειδή μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο με πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις, καθώς έρχονται εκλογές, πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για τον κόσμο των ειδήσεων θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Επομένως, ελπίζω ότι η νέα χρονιά που ξεκινά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά» περιέγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

 

