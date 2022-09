Νίκος Χατζηνικολάου: Βραβεύτηκε για την προσφορά του στην Δημοσιογραφία

Τιμήθηκε με βραβείο Who Is Who International Award 2022.

Προσωπικότητες που διακρίθηκαν στους τομείς των γραμμάτων, των επιστημών και του καλλιτεχνικού χώρου, βραβεύτηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γκολφ της Γλυφάδας. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Χατζηνικολάου για την δημοσιογραφική του προσφορά.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης των βραβείων Who Is Who International Awards 2022 για την τιμή που του έκαναν, και είπε ότι θεωρεί την κίνησή τους όχι επιβράβευση για την 4οετή πορεία του στη δημοσιογραφία, αλλά κίνητρο «για να συνεχίσει δυνατά» τα επόμενα χρόνια.

Τα βραβεία δόθηκαν σε γυναίκες και άνδρες που έχουν ξεχωρίσει για το έργο τους.

