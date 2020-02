«No Time to Die»: Ο κορωνοϊός ακύρωσε την περιοδεία της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ στην Κίνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κλείσιμο κινηματογράφων στην Κίνα, τη δεύτερη περιοχή στον κόσμο με τα περισσότερα κέρδη από την προβολή κινηματογραφιών ταινιών πλήττει σοβαρά το Χόλιγουντ.

Η ταινία «No Time to Die» θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Απριλίου

