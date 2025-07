Ντέιβιντ Λιντς: Η τελευταία ταινία του κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο - Real.gr

Η ταινία «Legend Of The Happy Worker», η τελευταία στην οποία συμμετείχε ο Ντέιβιντ Λιντς θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο το 2025.

Γνωστός για τις κλασικές ταινίες του «Τwin Peaks», «Dune» και «The Elephant Man» ο Ντέιβιντ Λιντς απεβίωσε στο σπίτι της κόρης του στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο, αφού απομακρύνθηκε από το δικό του κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην πόλη. Ήταν 78 ετών.

Ενώ δεν είχε σκηνοθετήσει τίποτα από τo 2017 όταν γύρισε τη σειρά «Twin Peaks: The Return» ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε σε κινηματογραφικά έργα όπως το δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 2022, «The Fabelmans» και αναφέρεται ως εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία «Legend Of The Happy Worker», δράμα σε σκηνοθεσία Ντουέιν Ντάναμ, ο οποίος διετέλεσε μοντέρ στο «Twin Peaks».