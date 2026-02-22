Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ-αποκάλυψη για την Αίγυπτο - Real.gr

Ο Ντέιβιντ Σάτσετ (Sir David Suchet) επεκτείνει το «σύμπαν» του γύρω από την Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie) με ένα οδοιπορικό στον ποταμό Νείλο.

Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Ηρακλή Πουαρό με εξαιρετική επιτυχία σε δεκάδες διασκευές έργων της βασίλισσας των μυστηρίων, θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ «Mysteries on the Nile with Sir David Suchet».

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή έχει ήδη προαγοραστεί από το αυστραλιανό δίκτυο SBS, ενώ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights των φετινών London TV Screenings.

Στο «Mysteries on the Nile», ο Σάτσετ ο οποίος δηλώνει διαχρονικά γοητευμένος από τους αρχαίους πολιτισμούς, θα εξερευνήσει τα αιώνια αινίγματα της Αρχαίας Αιγύπτου ταξιδεύοντας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποταμούς του κόσμου. Το ντοκιμαντέρ, που φέρει τη σφραγίδα της Pernel Media υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γκουίν Γουίλιαμς (Gwyn Williams), βασίζεται στις πιο πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και την έρευνα αιχμής.

Χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν αναλάβει ο Σάμιουελ Κίσους (Samuel Kissous) και η Σελίν Παγιό Λεμάν (Céline Payot Lehmann).

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα η επιστροφή μου στην Αίγυπτο προκειμένου να εμβαθύνω σε αυτόν τον εμβληματικό πολιτισμό σε συνεργασία με την Pernel Media», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ντέιβιντ Σάτσετ.

«Είναι πραγματικά συναρπαστικό που μου δίνεται η ευκαιρία να εξιχνιάσω ένα διαφορετικό είδος μυστηρίου και να φέρω στο φως την αλήθεια για έναν αρχαίο κόσμο που εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητά μας» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Βρετανός σταρ είχε πρωταγωνιστήσει το 2004 στην τηλεοπτική μεταφορά του «Death on the Nile», ενός από τα διασημότερα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι — το οποίο μεταφέρθηκε πρόσφατα και στη μεγάλη οθόνη με τον Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) στον ρόλο του ντετέκτιβ.

Τα γυρίσματα του «Mysteries on the Nile with Sir David Suchet» αναμένονται να ξεκινήσουν την άνοιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ