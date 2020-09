ΝτιΚάπριο για Σκορσέζε: Ένιωσα ότι μπορούσα πραγματικά να αποκαλούμαι με τον όρο καλλιτέχνης δουλεύοντας μαζί του

ΠΗΓΗ:

Πριν από τα γυρίσματα των «The Devil in the White City» και «Killers of the Flower Moon», ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ αναφέρθηκε στις εμπειρίες της συνεργασίας του με τον σκηνοθέτη, επαινώντας το ταλέντο του και αποκαλύπτοντας τι έχει μάθει υπό την καθοδήγησή του.

«Ως νεαρός ηθοποιός στεκόμουν δίπλα του κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας και ανακάλυψα ότι όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα γλυπτό, ένα μουσικό έργο ή ένα θεατρικό, ο κινηματογράφος είναι εξίσου απαραίτητος, προσιτός, στην πραγματικότητα, η πιο αναπόσπαστη μορφή τέχνης της εποχής μας» τόνισε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλώντας τον σκηνοθέτη της ταινίας «GoodFellas» να παραλάβει το πρώτο βραβείο Robert Osborne στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TCM Classic το 2018, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.