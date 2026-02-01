Ντοκιμαντέρ που εξερευνά τα πρώτα χρόνια των Red Hot Chili Peppers θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Real.gr

Με μια νέα ταινία για τους Red Hot Chili Peppers, η οποία έχει προγραμματιστεί για πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου το Netflix εμπλουτίζει το πρόγραμμα του με ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety.

Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν η ταινία “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” εξετάζει τα δύσκολα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος από το Λος Άντζελες και την επιρροή του αρχικού κιθαρίστα Χίλελ Σλόβακ, ο οποίος πέθανε το 1988.

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος Flea και Anthony Kiedis, καθώς και άλλους που ήταν κοντά στον Σλόβακ, οι οποίοι συζητούν για την εξέλιξη του συγκροτήματος και τον βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ