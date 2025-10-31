Ο Αχιλλέας Μπέος στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Αχιλλέας Μπέος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (31/10).

Ο δήμαρχος του Βόλου αναφέρθηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας και απάντησε για το αν είναι ρατσιστής.

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε για την περίοδο που είχε τεθεί σε αργία, την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και την σχέση που έχει με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Αγοραστό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έκαναν παρέμβαση ο Θοδωρής Ζαγοράκης, η κόρη του Αχιλλέα Μπέου Αργυρώ, οι τραγουδιστές Αντύπας και Λευτέρης Πανταζής καθώς και ο ποδοσφαιριστής του Βόλου, Τάσος Τσοκάνης.

Ειπροσθέτως, για τον Αχιλλέα Μπέο μίλησαν ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και καθηγητές πανεπιστημίων.

