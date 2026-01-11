Ο Άλαν Κάμινγκ απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ - Real.gr

Ο βραβευμένος με Emmy και Tony ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ τιμήθηκε με το 2.832ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός είναι γνωστός για τους κινηματογραφικούς του ρόλους στις ταινίες Circle of Friends, GoldenEye, Emma, Romy and Michele’s High School Reunion, Spice World, Eyes Wide Shut και X2: X-Men United. Είναι επίσης γνωστός για την ερμηνεία του στο Cabaret στη θεατρική σκηνή, που βραβεύτηκε με Olivier και Tony και για τους τηλεοπτικούς του ρόλους στην τηλεοπτική σειρά The Traitors και ως παρουσιαστής.

Ο Μπράιαν Κοξ, ο οποίος σκηνοθετεί τον Κάμινγκ και συμπρωταγωνιστεί μαζί του στην ταινία Glenrothan του 2025, και η συμπρωταγωνίστριά του στο Circle of Friends, Σάφρον Μπάροους, ήταν μεταξύ των αστέρων που παρευρέθηκαν στην τελετή. Η Μόνικα Λεβίνσκι και ο Ντίλαν Μαλβέινι ήταν επίσης παρόντες.

Στην ομιλία του ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία του θεάτρου στην καριέρα του. «Αν πρόκειται να είμαι κυριολεκτικά και μεταφορικά μέρος του Χόλιγουντ, νιώθω ότι πραγματικά το θέατρο πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του αστεριού μου… Το θέατρο με έκανε αυτό που είμαι, ειδικά το σκωτσέζικο θέατρο. Και επιστρέφω στο θέατρο όλα αυτά τα χρόνια…» τόνισε.

«Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και να ευχαριστήσω τον καθηγητή υποκριτικής στη Δραματική Σχολή, ο οποίος μου είπε, όταν ήμουν 19 ετών, ότι δεν θα τα κατάφερνα ποτέ ως επαγγελματίας ηθοποιός. Και θα ήθελα να πω: “Ποιος είναι πάνω και ποιος κάτω τώρα, φίλε;”» συμπλήρωσε.

Τον Δεκέμβριο, ο Κάμινγκ ορίστηκε παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων BAFTA, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο.

Ο Άλαν Κάμινγκ είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Θεάτρου του Πίτλοχρι στην πατρίδα του, τη Σκωτία.

