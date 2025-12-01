Ο ANT1 ετοιμάζει την επιστροφή του «Your face sounds familiar» - Real.gr

Την επιστροφή ενός αγαπημένου σόου εξετάζει ο ANT1 για την προσεχή άνοιξη.

Στο ραντάρ των στελεχών μπαίνει εκ νέου το «Your face sounds familiar», με στόχο την επαναφορά του με νέο κύκλο επεισοδίων στο δεύτερο μισό της σεζόν. Τα δικαιώματα του ψυχαγωγικού σόου παραμένουν στη φαρέτρα του ΑΝΤ1, που μετέδωσε το φορμάτ με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου για έξι συνεχείς κύκλους, με τον τελευταίο να βγαίνει στον αέρα το 2021.

Πέντε χρόνια αργότερα, η επιστροφή του «Your face sounds familiar» εξετάζεται σοβαρά και είναι πιθανότερη από κάθε άλλη φορά. Σύμφωνα με την Reallife, για την τελική απόφαση ο ΑΝΤ1 θα εξετάσει τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τη διαθεσιμότητα καλλιτεχνών που θα μπορούσαν να διαγωνιστούν. Σε επίπεδο παρουσίασης, ακούστηκε το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου, κάτι που σύμφωνα με πηγές από τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία βάση, καθώς η παρουσιάστρια προορίζεται για αξιοποίηση σε live εκπομπή στο off-peak πρόγραμμα