Ο ΑΝΤ1 καλεί την Ελένη Μενεγάκη - Real.gr

Η αρχική κρούση και η αναζήτηση φορμάτ στο Λονδίνο.

Ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή της από το Mega, η Ελένη Μενεγάκη παραμένει μια χρυσή εφεδρεία για τα κανάλια που επιθυμούν να ενισχύσουν το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Ο δρόμος της τηλεοπτικής επιστροφής για την Ελ. Μενεγάκη ανοίγει από τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η παρουσιάστρια δέχθηκε κρούση από τον ΑΝΤ1 σε μια πρώτη διερευνητική επικοινωνία, κατά την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο ΑΝΤ1 εξέφρασε την επιθυμία να δει την Ελένη να επιστρέφει στη συχνότητά του, σχεδόν 22 χρόνια μετά την αποχώρησή της. Αυτή τη φορά η επιστροφή της, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν θα αφορά καθημερινή εκπομπή στο offpeak πρόγραμμα που υπηρέτησε επί σειρά ετών στην πρωινή και στη μεσημεριανή ζώνη, αλλά την prime time.

Η αρχική αντίδραση της Ελ. Μενεγάκη δεν ήταν αρνητική και η επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να έχει και συνέχεια το επόμενο διάστημα, όταν θα μπορεί να τεθεί σε πιο συγκεκριμένη βάση με μια ολοκληρωμένη πρόταση από την πλευρά του ΑΝΤ1.

Ηδη ξεκίνησε η αναζήτηση για ψυχαγωγικό project που θα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την Ελ. Μενεγάκη. Το… σαφάρι για την εύρεση του κατάλληλου φορμάτ πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όπου βρίσκονται στελέχη του ΑΝΤ1.

Από σήμερα Κυριακή ξεκινά στη βρετανική πρωτεύουσα ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού της παγκόσμιας τηλεοπτικής κοινότητας στα London Screenings, όπου τα στελέχη των καναλιών έρχονται σε επαφή με ξένα στούντιο και παραγωγούς για να κλείσουν νέες συμφωνίες για δικαιώματα προγραμμάτων.

Ο ΑΝΤ1 αναμένεται να επανέλθει με νέα κρούση στην Ελ. Μενεγάκη για να προτείνει την επαναφορά της με βραδινό σόου, κομμένο και ραμμένο πάνω της.