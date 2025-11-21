Ο Αντώνης Ρέμος στο «Ενώπιος Ενωπίω» – BINTEO - Real.gr

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης (20/11).

Ο αγαπημένος ερμηνευτής αφηγήθηκε τη δύσκολη διαδρομή του, μέχρι την κορυφή. Μίλησε για τους μεγάλους συνθέτες που τον εμπιστεύτηκαν και τη σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα. Τα οικονομικά προβλήματα, οι επιθέσεις που δέχθηκε και ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Υβόννη.

Μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε δύο τραγούδια τα οποία απέρριψε και στην συνέχεια έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Μίλησε με πολύ συγκινητικά για την σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, και την κόρη τους, Ελένη.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής εξομολογήθηκε τι θα ήθελε να αλλάξει στο παρελθόν, αλλά και τι επιθυμεί να του φέρει το μέλλον.

«Είμαι ο τραγουδιστής των χωρισμένων» – Τα τραγούδια που απέρριψε και έγιναν επιτυχίες

Ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε ότι είναι «ο τραγουδιστής των χωρισμένων», ενώ αποκάλυψε κάποια από τα τραγούδια που απέρριψε και στη συνέχεια έγιναν επιτυχίες.

«Υπάρχουν αρκετά τραγούδια που απέρριψα και έγιναν μετά επιτυχίες. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι “Άγρια Θάλασσα” που το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης και το είπε μετά και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν το απέρριψα, αλλά θεώρησα ότι δεν ήταν η στιγμή μου. Άλλο ένα τραγούδι είναι το “Κάψε” του Βασίλη Γαβριηλίδη και του Νίκου Μωραϊτη. Έρχεται ο Γιώργος Κυβέλλος, που είναι τα τελευταία 20 χρόνια ο παραγωγός μου, και μου λέει “Εχουμε ένα τραγούδι. Είναι μεγάλη επιτυχία”. Του λέω “Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είμαι εγώ σε αυτή την φάση”. Το έδωσαν στον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος με αυτό το τραγούδι άνοιξε τα φτερά του» αποκάλυψε ο αγαπημένος ερμηνευτής.

Για το αν τα τραγούδια του συνδέονται με στιγμές της ζωής του, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε: «Εμείς οι τραγουδιστές με τα τραγούδια μας είμαστε ρόλοι. Σπάνια ταυτιζόμαστε. Όπως και οι ηθοποιοί, και εμείς παίζουμε έναν ρόλο με τα τραγούδια μας. Υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ εξαιρετικές στιγμές που συμπίπτουν κάποια συναισθήματά μας με κάποια τραγούδια».

Και συνέχισε: «Εγώ είμαι ο “τραγουδιστής των χωρισμένων”. Εμένα η πορεία μου με τον Γιώργο Θεοφάνους ξεκίνησε από τον μεγάλο χωρισμό του με την Ευρυδίκη. Τότε ήρθαν τα τραγούδια “Έλα να με τελειώσεις”, “Δεν έχω πού να πάω”, “Τι σου ‘χω κάνει”, “Μα δεν τελειώσαμε”».

Η εξομολόγηση για την κόρη του – «Συγκινούμαι όταν είναι κάτω από τη σκηνή και με βλέπει»

«Όταν τραγουδάω και είναι η Υβόννη απο κάτω δεν με επηρεάζει, αλλά η μικρή μου κόβει τα πόδια. Πρώτη φορά με άκουσε σε μία συναυλία στην Πάτρα. Την έφερε η Υβόννη στα γενέθλιά μου για έκπληξη. Ήταν μικρούλα τότε, περίπου 4 ετών. Μου κόπηκαν τα πόδια» εξομολογήθηκε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συγκινούμαι πάρα πολύ. Κάθε φορά που βρίσκεται η Ελένη στον χώρο που τραγουδάω. Είναι συγκίνηση γιατί την ώρα που νιώθω ότι είναι το παιδί μου εκεί, αρχίζω και νιώθω τα τραγούδια πιο έντονα. Είναι ο έρωτας που έχουμε οι γονείς για τα παιδιά μας» πρόσθεσε.

Ο Αντώνης Ρέμος για τη γνωριμία με την Υβόννη: «Είναι σκληρό αντράκι μέσα της»

Στην συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για την σύζυγό του λέγοντας ότι «η Υβόννη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που έχει περάσει από τη ζωή μου».

Σε εκείνο το σημείο, προβλήθηκαν στην εκπομπή δηλώσεις της Υβόννης, η οποία είπε ότι ο Αντώνης Ρέμος είναι «ο έρωτας της ζωή της».

«Όταν ο ένας έχει τον άλλο, μπορούν να καταφέρουν και να ξεπεράσουν τα πάντα. Είναι ο άνθρωπος μου, είναι ο έρωτας της ζωή της. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή ως άνθρωπο. Η χημεία μας ήταν ξεχωριστή. Είναι πολύ καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα να μπορώ να τον ερωτευτώ τόσο πολύ» ανέφερε αρχικά η Υβόννη Μπόσνιακ.

«Γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια σε μία έξοδο που δεν ήθελα να πάω, και όπως έμαθα μετά ούτε ο Αντώνης ήθελε. Θυμάμαι τον Αντώνη που καθόταν και πάω και μου λέει “Hi”, γιατί δεν μιλούσα τότε ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε επικοινωνία και χημεία από την πρώτη στιγμή. Θυμάμαι ότι το μαγαζί ήταν άδειο όταν πήγαμε και μιλούσαμε τόση ώρα που σήκωσα το κεφάλι μου και το μαγαζί ήταν γεμάτο. Βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε καλύτερα. Τον ένιωθα πολύ άνθρωπό μου αλλά τον ερωτεύτηκα μετά πολύ απότομα» πρόσθεσε.

«Θυμάμαι μία στιγμή όταν ήμασταν μαζί 5-6 μήνες, που κοιμόταν στον καναπέ και λέω “αυτός θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου”. Ήμουν σίγουρη. Σαν άνθρωπος, ο Αντώνης είναι ότι πιο δυνατό έχω γνωρίσει στην ζωή μου. Όσο άδικα και να του έχουν φερθεί, ότι και να έχει τραβήξει, ότι και να έχει γίνει, δεν έχει αλλάξει η ψυχή του ποτέ» συμπλήρωσε.

«Εννοείται ότι έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Χανόμαστε και ξαναβρισκόμαστε. Υπάρχει απίστευτη εκτίμηση και σεβασμός. Τον θαυμάζω σαν άνθρωπο. Αυτό που με ενοχλεί στον Αντώνη πιο πολύ από όλα είναι ότι δεν είναι ποτέ στην ώρα του» κατέληξε η Υβόννη Μπόσνιακ.

Ρέμος για Υβόννη: «Είναι σκληρό αντράκι μέσα της»

Για την γνωριμία τους, ο Αντώνης Ρέμος είπε: «Όπως ανέφερε και η Υβόννη, ήταν μία έξοδος που εγώ δεν ήθελα καθόλου να πάω. Ήταν τότε που ξεκινούσε ο Γολγοθάς με τον Ηρακλή. Ήταν Ιούνιος του 2010 και έμπαινα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Έφυγα από μία καταιγίδα και έμπαινα σε έναν τυφώνα. Εκείνο το βράδυ μου λέει ένας φίλος μου “Πάμε για ένα ποτό στο “Ακρωτήρι”; είναι και δύο φίλες μου”. Λέω “άντε θα έρθω”. Φτάνουμε στο μαγαζί, πάμε στο τραπέζι και εγώ δεν ήθελα να μιλάω σε κανέναν. Βλέπω την Υβόννη και λέω “Καλά κάναμε και ήρθαμε”».

«Αρχίζουμε να μιλάμε στα γερμανικά, δίδυμος και εγώ, δίδυμος και αυτή και αρχίζουμε να απογειωνόμαστε. Μου θυμίζει εκείνο το βράδυ ότι δύο χρόνια πριν, είχε έρθει στο μαγαζί που τραγουδούσα. Όντως, γυρνάω στο μυαλό μου δύο χρόνια πίσω και θυμάμαι κάποιους ανθρώπους να ανεβαίνουν για λίγο στην πίστα. Ανάμεσά τους ήταν και μία κοπέλα. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Μέχρι να βρω ποια ήταν, έφυγε. Λέω στους συνεργάτες μου να ρωτήσουν να μάθουν πώς την λένε, αλλά έφυγε η “άγνωστη εκείνης της νύχτας”, όπως έλεγε και ο Τόλης. Δεν την ξαναείδα. Μου θυμίζει λοιπόν η Υβόννη ότι είχε έρθει πριν από δύο χρόνια στο μαγαζί και λέω “μου την έφερε η μοίρα για να ξανασυναντηθούμε”. Από τότε είμαστε αχώριστοι. Όπως είπε περνάμε και εμείς τις φάσεις μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι όταν η αγάπη συνοδεύεται με σεβασμό και θαυμασμό. Ο θαυμασμός είναι αυτός που ολοκληρώνει μία σχέση και την κρατάει ζεστή» πρόσθεσε.

«Στην Υβόννη θαυμάζω ότι είναι μία πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι ένα πολύ σκληρό αντράκι μέσα της. Έχει μεγαλώσει με πολλές δυσκολίες. Έχει καταγωγή από Κροατία. Έζησε την στιγμή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, όχι αυτόν καθαυτόν τον πόλεμο, αλλά ο μπαμπάς της έφευγε, δεν ήξερε αν θα γυρίσει, χανόταν, επέστρεφε τραυματισμένος. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ τραυματισμένη ψυχή και όπως μου λέει έχουν επουλωθεί οι πληγές της ψυχής και την έχω κάνει λίγο καλύτερη μέσα της και έχει νιώσει την σιγουριά και την ασφάλεια δίπλα μου. Αυτό στην πάροδο του χρόνου την έκανε να κλείσει πολλές πληγές από το παρελθόν» κατέληξε.

Αντώνης Ρέμος: Η Μαρινέλλα είναι η συνεργασία της ζωής μου – Πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

Μιλώντας για τις συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες, ο σπουδαίος ερμηνευτής τόνισε ότι «Η Μαρινέλλα μου είναι η συνεργασία της ζωής μου, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω όλους τους αγαπημένους μου συνεργάτες και καλλιτέχνες».

Στην συνέχεια προβλήθηκε στην εκπομπή βίντεο με τα συγκινητικά λόγια του Αντώνη Ρέμου για την Μαρινέλλα στην πρόσφατη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδειο, όπου και τραγούδησε το αγαπημένο της τραγούδι, το «Καμιά φορά».

«Η πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με την Μαρινέλλα ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου λέει ο Γιάννης Παπαθεοχάρης “Θα τραγουδήσεις του χρόνου με την Μαρινέλλα”. Ήσουν και εσύ (σ.σ. ο Νίκος Χατζηνικολάου) στο “Αρένα”, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είπε το “Καμιά φορά” και δεν ξεχνάω ποτέ ότι σηκώθηκες εσύ, η παρέα σου και 2.500 κόσμος και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον 10 λεπτά» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Προσεύχομαι να ξυπνήσει γιατί πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όλοι όπως της αξίζει» πρόσθεσε.

