Ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε συζητήσεις για το πρίκουελ του «Ocean’s Eleven» - Real.gr

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο πρίκουελ της διάσημης ταινίας «Ocean's Eleven» της Warner Bros., μαζί με την Μάργκοt Ρόμπι (Margot Robbie).

Πηγές αναφέρουν στο Deadline, ότι ο ηθοποιός είναι στενός φίλος της Ρόμπι εδώ και χρόνια. Οι δύο πρωταγωνιστές φέρονται να αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθούν μαζί στη μεγάλη οθόνη και η νέα παραγωγή μοιάζει να είναι η ιδανική.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν το επόμενο έτος. Ο Λι Αϊζακ Τσανγκ (Lee Isaac Chung), αναλαμβάνει το σκηνοθετικό τιμόνι αντικαθιστώντας τον Τζέι Ρόουτς (Jay Roach), ο οποίος είχε αρχικά συνδεθεί με το πρότζεκτ. Η Κάρι Σόλομον (Carrie Solomon) υπογράφει το σενάριο, το οποίο θα είναι βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον (George Clayton Johnson) και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ (Jack Golden Russell). Η Ρόμπι θα αναλάβει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της LuckyChap.

Ο Κούπερ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το στούντιο ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ταινία «Bullitt» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg).

Σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο «Is This Thing On?» για λογαριασμό της Searchlight. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ (John Bishop) με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett) και Λόρα Ντέρν (Laura Dern). Αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια του Κούπερ ο οποίος έχει και έναν μικρό ρόλο, μετά το «Maestro» του 2023 και το «A Star Is Born» του 2018.