Quantcast
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε συζητήσεις για το πρίκουελ του «Ocean’s Eleven» - Real.gr
real player

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε συζητήσεις για το πρίκουελ του «Ocean’s Eleven»

13:45, 10/10/2025
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε συζητήσεις για το πρίκουελ του «Ocean’s Eleven»

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο πρίκουελ της διάσημης ταινίας «Ocean's Eleven» της Warner Bros., μαζί με την Μάργκοt Ρόμπι (Margot Robbie).

Πηγές αναφέρουν στο Deadline, ότι ο ηθοποιός είναι στενός φίλος της Ρόμπι εδώ και χρόνια. Οι δύο πρωταγωνιστές φέρονται να αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθούν μαζί στη μεγάλη οθόνη και η νέα παραγωγή μοιάζει να είναι η ιδανική.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν το επόμενο έτος. Ο Λι Αϊζακ Τσανγκ (Lee Isaac Chung), αναλαμβάνει το σκηνοθετικό τιμόνι αντικαθιστώντας τον Τζέι Ρόουτς (Jay Roach), ο οποίος είχε αρχικά συνδεθεί με το πρότζεκτ. Η Κάρι Σόλομον (Carrie Solomon) υπογράφει το σενάριο, το οποίο θα είναι βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον (George Clayton Johnson) και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ (Jack Golden Russell). Η Ρόμπι θα αναλάβει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της LuckyChap.

Ο Κούπερ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το στούντιο ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ταινία «Bullitt» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg).

Σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο «Is This Thing On?» για λογαριασμό της Searchlight. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ (John Bishop) με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett) και Λόρα Ντέρν (Laura Dern). Αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια του Κούπερ ο οποίος έχει και έναν μικρό ρόλο, μετά το «Maestro» του 2023 και το «A Star Is Born» του 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved