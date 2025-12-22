Ο Φιν Γούλφχαρντ θα είναι ο παρουσιαστής του πρώτου «Saturday Night Live» του 2026 - Real.gr

Στο πρώτο επεισόδιο του «Saturday Night Live» για το 2026 παρουσιαστής θα είναι ο Φιν Γούλφχαρντ και μουσικός καλεσμένος ο A $ AP Rocky.

Το επεισόδιο, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιανουαρίου, έρχεται εβδομάδες μετά το φινάλε της σειράς του «Stranger Things» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Καναδός ηθοποιός Φιν Γούλφχαρντ. Εν τω μεταξύ, ο Rocky θα ερμηνεύσει τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του “Don’t Be Dumb”, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου.

Αν και το τελευταίο επεισόδιο στο Netflix του «Stranger Things» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 31 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός δήλωσε στο Variety ότι δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει πίσω του τη σειρά.