Ο Γκάρι Όλντμαν έγινε «Σερ» - Real.gr

Ο Γκάρι Όλντμαν έγινε «Σερ»

11:29, 01/10/2025
Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA ηθοποιός, Γκάρι Όλντμαν (Gary Oldman), έλαβε τον τίτλο του Ιππότη για τη μακρόχρονη προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο γεννημένος στο Λονδίνο σταρ τιμήθηκε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα Γενέθλια του Βασιλιά.

Πλέον, ο Όλντμαν φέρει επίσημα το προσωνύμιο Σερ ενώ μετά την απονομή, δήλωσε «πολύ συγκινημένος» για την τιμή.

«Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου είπε ο διάσημος ηθοποιός. «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αλλά αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο» σημείωσε ενώ για τον διάλογό του με τον πρίγκιπα, ανέφερε σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του ‘Slow Horses’».

Γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων, ο Όλντμαν έχει αφήσει εποχή με ερμηνείες που εκτείνονται από τον πρώην πρωθυπουργό Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ (Winston Churchill) έως τον εμβληματικό πανκ ρόκερ Σιντ Βίσιους (Sid Vicious). Πιο πρόσφατα, ενθουσίασε τους θαυμαστές του ως ο σκληρός πράκτορας της MI5 Jackson Lamb στην σειρά «Slow Horses» του Apple TV, η οποία βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων του Μικ Χέρον (Mick Herron).

Η λαμπρή φιλμογραφία του περιλαμβάνει επίσης τον ρόλο του Lee Harvey Oswald στην ταινία JFK (1991) του Όλιβερ Στόουν (Oliver Stone) και τον ομώνυμο βρικόλακα στην ταινία «Bram Stoker’s Dracula» (1992) του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola).

Ο Όλντμαν έκανε επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το έργο «Nil By Mouth» το 1997 μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία που βασίζεται στη δική του τραυματική παιδική ηλικία. Η ταινία κέρδισε δύο BAFTA το 1998.

Για την ερμηνεία του στο «Tinker Tailor Soldier Spy» (2011), ο ηθοποιός έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου ενώ κέρδισε το πρώτο του αγαλματίδιο με την ταινία «The Darkest Hour», η οποία σάρωσε τη σεζόν βραβείων του 2018.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν ήταν επίσης η βραβευμένη με Bafta ηθοποιός Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton) και η Ρέιτσελ Ντέιλι (Rachel Daly), μέλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας (Lionesses), που κατέκτησε το Euro 2022, σύμφωνα με τον Independent.

