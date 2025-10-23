Ο Κιάνου Ριβς είναι σε συζητήσεις για τη συνέχεια της ταινίας «Constantine» - Real.gr

Ο Κιάνου Ριβς είναι σε συζητήσεις για τη δημιουργία δεύτερης ταινίας «Constantine» έχοντας προηγουμένως προτείνει σενάριο για τη συνέχεια της υπερφυσικής ταινίας με υπερήρωα.

Ο Καναδός ηθοποιός, Κιάνου Ριβς υποδύθηκε τον Τζον Κονσταντίν, έναν ανορθόδοξο και κυνικό εξορκιστή, στην ταινία του 2005, η οποία έκτοτε έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές.

Ο χαρακτήρας, ο οποίος βασίζεται στη σειρά Hellblazer των DC Comics/Vertigo, είναι από καιρό αγαπημένος του Ριβς και φαίνεται να έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις, σύμφωνα με τον συνεπικεφαλής των DC Studios, Τζέιμς Γκαν.

«Το έχω συζητήσει κατά καιρούς. Το έχω συζητήσει με τον Κιάνου» είπε ο Τζέιμς Γκαν στο podcast BobaTalks. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το σενάριο για το φιλμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ