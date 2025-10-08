Quantcast
Ο Κρις Πάιν και η Τζένι Σλέιτ πρωταγωνιστές στο ρομαντικό «Carousel» - Real.gr
19:30, 08/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κρις Πάιν (Chris Pine) και η Τζένι Σλέιτ (Jenny Slate) θα είναι οι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας με τίτλο «Carousel» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ρέιτσελ Λάμπερτ (Rachel Lambert).

Το φιλόδοξο πρότζεκτ το οποίο ακολουθεί την επιτυχημένη μαύρη κωμωδία της Λάμπερτ «Sometimes I Think About Dying» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς το 2023, φημολογείται ότι είναι μία «ιστορία αγάπης».

Το καστ συμπληρώνουν οι ‘Αμπι Ράιντερ Φόρτσον (Abby Ryder Fortson), Σαμ Γουότερστον (Sam Waterston), Κέιτι Σάγκαλ (Katey Sagal), Ελέν Γιορκ (Heléne Yorke), Τζέσικα Χάρπερ (Jessica Harper) και Τζέφρι ΝτεΜαν (Jeffrey DeMunn).

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

