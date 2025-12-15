Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει ρόλο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious» - Real.gr

Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του «Fast & Furious» μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση ενός από τα μεγαλύτερα είδωλα του αθλητισμού στον κόσμο.

Ο πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise, Βιν Τζίζελ έχει συμπεριλάβει στο σενάριο έναν ρόλο για τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Βιν Ντίζελ, ο οποίος και στο παρελθόν έχει φέρει αστέρες ταινιών δράσης και εκπληκτικές παγκόσμιες προσωπικότητες στην κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» αξιοποιεί τη σχέση του με τον ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει πέντε φορές τη Χρυσή Μπάλα.