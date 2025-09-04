Ο Λεξ ανακοίνωσε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Χιλιάδες στην... ουρά για ένα εισιτήριο - Real.gr

Την πολυπόθητη συναυλία στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες ο ο ράπερ Λεξ και προκάλεσε φρενίτιδα για την απόκτηση του.... μαγικού εισιτηρίου.

Με ένα βίντεο που δείχνει το Καυτανζόγλειο Στάδιο και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Αλήτικη Αγάπη» από το τελευταίο του άλμπουμ, ο Θεσσαλονικιός μουσικός ανακοίνωσε ότι η συναυλία θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Χιλιάδες φαν του ράπερ μπήκαν στην ουρά για να προμηθευτούν διαδικτυακά ένα εισιτήριο, με την αναμονή να ξεπερνούσε τα 20.000 άτομα από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης της συναυλίας.

Το εισιτήριο για τη συναυλία ανέρχεται στα 12 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής ράπερ έδωσε δύο διαδοχικές συναυλίες τον περασμένο Ιούνιο στο ΟΑΚΑ, μετά το συντριπτικό sold out που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες με την ανακοίνωση της πρώτης ημερομηνίας.