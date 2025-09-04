Quantcast
Ο Λεξ ανακοίνωσε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Χιλιάδες στην... ουρά για ένα εισιτήριο - Real.gr
real player

Ο Λεξ ανακοίνωσε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για ένα εισιτήριο

07:48, 04/09/2025
Ο Λεξ ανακοίνωσε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για ένα εισιτήριο

Την πολυπόθητη συναυλία στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες ο ο ράπερ Λεξ και προκάλεσε φρενίτιδα για την απόκτηση του.... μαγικού εισιτηρίου.

Με ένα βίντεο που δείχνει το Καυτανζόγλειο Στάδιο και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Αλήτικη Αγάπη» από το τελευταίο του άλμπουμ, ο Θεσσαλονικιός μουσικός ανακοίνωσε ότι η συναυλία θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Χιλιάδες φαν του ράπερ μπήκαν στην ουρά για να προμηθευτούν διαδικτυακά ένα εισιτήριο, με την αναμονή να ξεπερνούσε τα 20.000 άτομα από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης της συναυλίας.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)

Το εισιτήριο για τη συναυλία ανέρχεται στα 12 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής ράπερ έδωσε δύο διαδοχικές συναυλίες τον περασμένο Ιούνιο στο ΟΑΚΑ, μετά το συντριπτικό sold out που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες με την ανακοίνωση της πρώτης ημερομηνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

08:10 04/09
Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

07:32 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Μονή Σινά: Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – Καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό για εξηγήσεις

Μονή Σινά: Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – Καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό για εξηγήσεις

03:00 04/09
Άστατος σήμερα ο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Άστατος σήμερα ο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

07:12 04/09
Η Ρωσία χαρακτηρίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία «εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία «εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη

07:02 04/09
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

08:01 04/09
Ο Λεξ ανακοίνωσε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Χιλιάδες στην... ουρά για ένα εισιτήριο

Ο Λεξ ανακοίνωσε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Χιλιάδες στην... ουρά για ένα εισιτήριο

07:48 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved