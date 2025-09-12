Quantcast
Ο Λίαμ Νίσον παραγωγός της ταινίας «The Lost Children of Τuam» - Real.gr
real player

Ο Λίαμ Νίσον παραγωγός της ταινίας «The Lost Children of Τuam»

14:45, 12/09/2025
Ο Λίαμ Νίσον παραγωγός της ταινίας «The Lost Children of Τuam»

Η Μόνικα Ντόλαν θα πρωταγωνιστήσει στην ιρλανδική ταινία μεγάλου μήκους «The Lost Children of Τuam» σε σκηνοθεσία του Φρανκ Μπέρι.

Ο ηθοποιός Λίαμ Νίσον είναι μεταξύ των παραγωγών.

Βασισμένη στο άρθρο των New York Times με τίτλο «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ» του Νταν Μπάρι, που δημοσιεύτηκε το 2017, η ταινία θα επικεντρώνεται στην Κάθριν Κόρλες (Ντόλαν), λάτρη της ιστορίας, η οποία, ενώ έκανε έρευνα για το καθολικό ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους για ανύπαντρες μητέρες και τα μωρά τους στο Τούαμ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ, για μια τοπική ιστορική εταιρεία, αποκάλυψε ότι έως και 796 παιδιά είχαν ταφεί σε ανώνυμους τάφους στην ιδιοκτησία.

Η ανακάλυψη πυροδότησε μια εκστρατεία για δικαιοσύνη τόσο για τα θύματα όσο και για τις επιζήσασες. Η ανασκαφή του ομαδικού τάφου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

YΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι και εισφορές που μειώθηκαν από το 2019 έως σήμερα - Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου

YΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι και εισφορές που μειώθηκαν από το 2019 έως σήμερα - Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου

11:59 12/09
Εurobasket: Πανζουρλισμός στις πτήσεις τσάρτερ με τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Απόψε η μάχη με την Τουρκία

Εurobasket: Πανζουρλισμός στις πτήσεις τσάρτερ με τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Απόψε η μάχη με την Τουρκία

11:42 12/09
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 34,1% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 34,1% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο

14:30 12/09
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς

12:45 12/09
Τροχαίο στην Αχαΐα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία με δύο νεκρούς

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία με δύο νεκρούς

09:57 12/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι - Στο φως νέο βίντεο

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι - Στο φως νέο βίντεο

12:03 12/09
Στη Νάουσα συνελήφθη ο 52χρονος που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη μέσω social media – Οδηγείται στον εισαγγελέα

Στη Νάουσα συνελήφθη ο 52χρονος που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη μέσω social media – Οδηγείται στον εισαγγελέα

10:53 12/09
Η Βρετανία επιβάλλει νέες κυρώσεις σε προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και πετρελαίου που συνδέονται με τη Ρωσία

Η Βρετανία επιβάλλει νέες κυρώσεις σε προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και πετρελαίου που συνδέονται με τη Ρωσία

14:00 12/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved